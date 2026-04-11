مستوطنون يحرقون منزلًا جنوبي نابلس

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

11 ابريل 2026 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
تصاعد عمليات اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة

حاول مستوطنون، فجر يوم السبت، إحراق منزل في قرية دوما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في جزء من منزل يعود للمواطن محمود دوابشة، في الجهة الشمالية الغربية من القرية.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل خسائر تُذكر.

وتتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس بإجمالي 9406 انتهاكات خلال مارس.

ووثق "معطى" سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة