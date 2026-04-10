قاسم ينتقد موقف السلطة الفلسطينيَّة تجاه ما يتعلَّق بغزَّة

10 ابريل 2026 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
قاسم ينتقد موقف السلطة الفلسطينية تجاه ما يتعلق بغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، إنَّ بقاء قيادة السلطة الفلسطينية في موقف المنتظر فيما يتعلق بقطاع غزة، وغيرها من القضايا الوطنية، يضعف الموقف الوطني العام، ويسمح للقوى الخارجية بالتأثير على الواقع الفلسطيني.

وأضاف قاسم، في بيان صحافي، مساء يوم الجمعة، "للأسف، ظلت قيادة السلطة تستجيب للضغوط الخارجية المفروضة عليها، وهو ما فتح شهية القوى المعادية لشعبنا بالاستمرار بالضغط على السلطة والواقع الفلسطيني".

وأكد أن المطلوب موقف وطني موحد متفق عليه، مبنى على استراتيجية نضال مشتركة ولو بالحد الأدنى، والارتكاز على مؤسسة وطنية شرعية موحدة.

