قاسم: "إسرائيل" عجزت ميدانيًّا... ورسالة للمسؤولين لوقف التَّنازلات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن "إسرائيل" عجزت ميدانيا عن الاجتياح البري، وصواريخ الحزب ما زالت تطال ما بعد حيفا رغم مرور 40 يوما على بدء العدوان.

وقال قاسم، في رسالة إلى "اللبنانيين الصامدين والمضحين"، إن "العدو الإسرائيلي لم يفلح في كل عدوانه لأكثر من أربعين يوما في منع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة عن مستوطناته القريبة والبعيدة حتى حيفا وما بعدها".

وأضاف، "العدو فوجئ بأساليب المقاومة ومرونة حركة المجاهدين وقدراتهم الدفاعية وشجاعتهم الأسطورية"، مشددا على أن "حشد مئة ألف جندي إسرائيلي لن يساعده على الاحتلال، بل سيتحولون إلى جثث وأشلاء".

وأكد قاسم أن العدو الإسرائيلي لجأ إلى الإجرام الدموي يوم الأربعاء في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع وجبل لبنان، مستهدفا المدنيين في الأحياء الممتدة والقرى والبلدات لتغطية عجزه في الميدان.

وشدد الأمين العام على أن "المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس، وتنافس الشباب إلى الميدان لا يغادرونه"، معتبرا أن "التضحيات تجعلهم أكثر تشبثا بتحرير الوطن والكرامة".

وفي رسالة للمسؤولين بلبنان، أكد قاسم أنه "لن يقبل بالعودة إلى الوضع السابق، داعيا المسؤولين إلى إيقاف التنازلات المجانية"، مشددا على أن "لبنان معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة يستطيع حماية بلده وإعادة سيادته وطرد المحتل".