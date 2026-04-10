"حماس" تُطالب بالعمل الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف النَّار بغزَّة

حذَّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تصريحات وزير المالية لدى الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية، مؤكدة مواصلة الاحتلال لسياسة التنكّر لمسار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الجمعة، إنَّ تصريحات سموتريتش، التي أشار فيها إلى وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية، تؤكّد النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال، الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطالبت الحركة الدول الضامنة للاتفاق بإدانة مواصلة الاحتلال التنكّر لمسار اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الصارخة لبنوده، والتهرّب من التزاماته بموجبه.

كما شددت على ضرورة العمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه كاملاً، بما في ذلك الانسحاب من قطاع غزة وفق المراحل المنصوص عليها.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك للتصدي لمشاريع التوسّع الاستيطاني في الضفة المحتلة، التي تنتهك بشكل واضح القانون الدولي والقرارات الأممية، ومحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة واستهتارهم بالقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين