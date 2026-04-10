خروقات متواصلة.. إصابة سيدة برصاص الاحتلال في خان يونس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته وانتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما لا يزال ينتصل من التزاماته في تنفيذ البروتوكول الإنساني.

وفي آخر التطورات، أُصيبت سيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر خان يونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 738 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,036، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,317 شهيدًا و 172,158 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بخروقات البروتوكول الإنساني، فنَّد المكتب الحكومي تصريحات نيكولاي ملادينوف مستدلًّا بالبيانات الفعلية ليوم 9 أبريل 2026، حول دخول 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات، مؤكدًا أنه "لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال "وصولًا موسعاً" كما زُعم".

وأوضح أنَّ نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من المتفق عليه.

ويعيش أهالي قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، بسبب تنصل الاحتلال من التزاماته الواردة بالاتفاق بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.





