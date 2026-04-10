تراجع أسعار الذهب والدولار يتجه لخسائر أسبوعية

تشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب، مع تأثر أسعار الذهب والعملات والنفط بتطوّرات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وترقّب نتائج المحادثات المقبلة.

وتراجع سعر الذهب، اليوم الجمعة، متأثرًا بارتفاع الدولار والغموض بشأن مستقبل وقف إطلاق النار، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 03:16 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4759.54 دولارًا للأوقية، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.8%. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 4782.70 دولارًا.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ورغم تراجعه بنحو 10% منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط، لا يزال المعدن الأصفر مدعومًا بتوقعات تيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 75.74 دولار للأوقية. وخسر البلاتين اثنين في المئة إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1539.43 دولار.

في سوق العملات، يتجه الدولار لتكبّد أكبر خسائره الأسبوعية منذ يناير/كانون الثاني، مع تحسن شهية المخاطرة بدعم من التفاؤل باستمرار الهدنة.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.3% منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1690 دولار. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 1.8% إلى 1.3424 دولار.

وسجّل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب تقارب 3%، في حين بلغ الين الياباني 159.2 في مقابل الدولار، رغم الضغوط المرتبطة بالسياسة النقدية في اليابان.

