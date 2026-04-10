حرس الثورة ينفي مهاجمة دول الخليج قبل عدة ساعات

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 ابريل 2026 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
...
حرس الثورة ينفي تنفيذ هجمات على الخليج ويؤكّد أنه يتحمّل فقط مسؤولية عملياته

نفى  حرس الثورة في إيران تنفيذ أيّ هجوم باتجاه دول الخليج خلال الساعات الماضية، لك بعد إعلان الكويت تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وقال حرس الثورة في بيان، يوم الجمعة، " إذا صحت التقارير الواردة في وسائل الإعلام حول هذه الهجمات فإنّ "إسرائيل" هي التي تقف خلفها".

وأكد الحرس أنّ القوات المسلحة الإيرانية تتحمّل مسؤولية كلّ هجوم تنفّذه "بشفافية وشجاعة"، ولا علاقة لها بما نُشر في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

من جهتها، أفادت بحرية حرس الثورة بأنّ الجميع، بمن فيهم الأصدقاء والخصوم، أدركوا أنّ إدارة مضيق هرمز دخلت مرحلة جديدة خلال اليومين الماضيين.

وأكدت إيران التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة باكستان منذ 8 نيسان/أبريل الجاري، ولا تزال تعطي فرصةً للدبلوماسية على الرغم من الخرق الأميركي - الإسرائيلي للاتفاق مع استمرار العدوان على لبنان. لكنّ طهران حدّدت شرط وقف الاعتداءات على لبنان من أجل حضور جولات التفاوض في إسلام آباد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

