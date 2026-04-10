"هيومن رايتس ووتش": أكثر من 300 شهيد لبناني في هجوم الاحتلال خلال يوم واحد

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ "إسرائيل" قتلت في الاعتداءات الواسعة في 8 نيسان/أبريل الحالي على لبنان، أكثر من 300 شخص، ودمّرت الجسور إلى الجنوب.

وأوضحت المنظمة أنّ تدمير الجسور يهدّد بعزل عشرات الآلاف من السكان عن الحصول على الغذاء والرعاية الصحية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه يجب حظر السلاح عن "إسرائيل".

ووقعت هجمات إسرائيلية واسعة على الأراضي اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت، وارتكب الاحتلال مجازر بحقّ المدنيين، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه باكستان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل لبنان، ويسري مفعوله فوراً.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 303 شهداء و1150 جريحاً حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على لبنان، يوم الأربعاء.

