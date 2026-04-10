مستوطنون يهاجمون منزلًا جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، فجر يوم الجمعة، منزلا في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الخطابة الواقعة بين قريتي بورين وعراق بورين جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة منزلا للفلسطينيين.

وتتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس بإجمالي 9406 انتهاكات خلال مارس.

ووثق "معطى" سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي.

