فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هيومن رايتس ووتش": أكثر من 300 شهيد لبناني في هجوم الاحتلال خلال يوم واحد

مستوطنون يهاجمون منزلًا جنوب نابلس

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

إفساد الهدنة.. نتنياهو يُسقط لبنان في بحر من الدم

هدنة فوق بركان.. قراءة استراتيجية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران

"حماس": إقرار بناء 34 مستوطنة بالضفة تاكيدٌ لجرائم الاحتلال في تهويد الجغرافيا الفلسطينية

مجتبي خامنئي: إيران لن تترك "المعتدين".. ورسائل لدول الجوار

خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. (4) شهداء بنيران الاحتلال شمال غزَّة وجنوبها

نجيا من الركام.. وائل ونجله علي يواجهان حياة مثقلة بالألم

حماس تدعو إلى شدّ الرحال وعمارة المسجد الأقصى والرِّباط فيه

10 ابريل 2026 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال

 هاجم مستوطنون، فجر يوم الجمعة، منزلا في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الخطابة الواقعة بين قريتي بورين وعراق بورين جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة منزلا للفلسطينيين.

وتتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس بإجمالي 9406 انتهاكات خلال مارس.

ووثق "معطى" سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #الاستيطان في الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة