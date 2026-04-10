"حماس": إقرار بناء 34 مستوطنة بالضفة تاكيدٌ لجرائم الاحتلال في تهويد الجغرافيا الفلسطينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ ما كشفته وسائل الإعلام حول إقرار ما يسمى كابينت الاحتلال مخططاً لبناء 34 موقعاً استيطانياً جديداً في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، يؤكد مجددا مخططات وجرائم الاحتلال الهادفة إلى تهويد الجغرافيا الفلسطينية.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن قرار "الكابينت" يأتي تطبيقاً لسياسة الضم وفرض الوقائع على الأرض، وذلك في إطار استغلال فاضح للظرف الإقليمي والانشغال الدولي.

وأكدت أن هذا المخطط، كما غيره من مخططات الاستيطان، باطلٌ ولاغٍ، ولن يغير من واقع الأرض شيئاً، ولن يُكسب الاحتلال أي شرعية.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني صامدٌ في أرضه ومتمسكٌ بحقوقه الوطنية، ولن يثنيه إرهاب ووحشية العدو المجرم عن مواجهة سياسات التهويد والضم وإفشالها.

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف حكومة مجرم الحرب نتنياهو عن سياساتها الهادفة لتهجير شعبنا، واتخاذ خطوات عملية رادعة للاحتلال ولسياساته المخالفة للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين