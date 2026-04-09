وزارة التعليم: "إسرائيل" قتلت طفلة أمام زميلاتها داخل مدرسة شمال غزة

09 ابريل 2026 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان الطالبة في الصف الثالث بمدرسة أبو عبيدة
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة التربية والتعليم العالي – قطاع غزة، إن قوات الاحتلال أقدمت على ارتكاب جريمة دموية بشعة ومروعة أودت بحياة الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان الطالبة في الصف الثالث بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح وهي جالسة داخل فصلها الدراسي وأمام زميلاتها اللواتي شهدن ارتقائها ما تسبب لهن بصدمة نفسية قوية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، إن للطفلة ريتاج لم تقترف أي ذنب سوى أنها وُلدت على هذه الأرض المحاصرة مشيرةً إلى أن هذه الجريمة ليست حادثًا فرديًا عابرًا بل امتداد مباشر لسياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني وتضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الجريمة البشعة تسببت في تمزيق قلب عائلة بأكملها وأشعلت نارًا من الألم لا تنطفئ في صدور أهلها وزميلاتها الذين ودّعوا طفلتهم وهي تحمل أحلامًا صغيرة لا تعرف من الدنيا سوى البراءة، مؤكدةً أن قتل الأطفال بهذا الشكل الوحشي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وكل مؤسسات حقوق الطفل والإنسان.

وشددت على أن ما يحدث اليوم ليس جريمة عابرة بل يأتي في سياق عدوان مستمر منذ أكثر من عامين ونصف خلّف عشرات آلاف الشهداء من الأطفال، ودمّر البنية التحتية وسوّى بالأرض كافة مدارس قطاع غزة وحوّل حياة الناس إلى جحيم يومي يُعاش تحت القصف والخوف والحصار وكل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع العالم وفي ظل إفلات الاحتلال من العقاب.

وحملت الوزارة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كل ما سبقها وما سيلحقها، مؤكدةً أن استمرار الصمت الدولي هو شراكة في هذه الجرائم.

وبشكل يومي، يرتكب الجيش الإسرائيلي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص ما أسفر -منذ سريانه- عن استشهاد 738 فلسطينيًا وإصابة 2036.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" بغزة بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تسببت الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من التعليم المنتظم في المراحل المختلفة لثلاثة أعوام دراسية متتالية، واستشهاد أكثر من ألف طالب وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

ووثق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ668 مبنى مدرسيًا بقصف مباشر، وتدمير 179 مدرسة حكومية بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بـ118 مدرسة حكومية، إلى جانب تدمير 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا"، و63 مبنى جامعيًا بالكامل، مع أضرار جسيمة في بقية الجامعات والكليات.

تقدر نسبة المدارس المتضررة بأكثر من 95% من إجمالي المدارس في قطاع غزة، فيما تحتاج أكثر من 90% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل، ما يجعل الغالبية العظمى من المدارس خارج الخدمة.

