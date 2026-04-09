بالأسماء.. الاحتلال يطلق سراح 6 أسرى بينهم معتقلون إداريون

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن عدد من الأسرى من عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، بعد فترات اعتقال متفاوتة، بينها اعتقال إداري وأحكام فعلية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال أفرج عن الأسير الصحفي معاذ عمارنة من مخيم الدهيشة عبر معبر الجيب، بعد اعتقال إداري استمر ثمانية أشهر.

والشهر الماضي، مددت سلطات الاحتـلال اعتقاله الصحفي معاذ لمدة 22 يوم ،بعد أن كان مقررا الإفراج عنه في ذلك اليوم.

والصحفي عمارنة، من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقد فقد عينه بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال تغطيته لأحداث ميدانية قبل عدة سنوات.

كما أفرجت سلطات الاحتلال من سجن عوفر عن الأسير عز الدين إبراهيم أبو عيشة، عقب اعتقال دام سبعة أشهر، إلى جانب الأسير نور علي شريتح من رام الله، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أُفرج عن الأسير حمزة خير حميدة من بلدة المزرعة الشرقية قضاء رام الله، بعد اعتقال استمر عامًا وعشرة أشهر، وكذلك عن الأسير صدام التلاحمة من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد اعتقال إداري دام 22 شهرًا.

وشملت الإفراجات أيضًا الأسير المقدسي معاذ طوطح، بعد قضائه عامًا ونصف داخل سجون الاحتلال.