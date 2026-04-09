الاقتصاد تحظر التعامل في تداول العملات الأجنبية (الفوركس)

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، حظر التعامل في تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه يحظر على أى شخص غير مرخص له من جهات الإختصاص القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساط مالية لأى شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية (الفوركس) .

وشددت الوزارة على أنه يحظر كذلك تقديم أى دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الأجنبية (الفوركس) .

وجددت الوزارة التأكيد على القرار الإداري رقم (26) لسنة 2022م بشأن حظر التعامل في تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، مشيرةً إلى أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة .

