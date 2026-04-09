"حزب الله" يبث مشاهد استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز

09 ابريل 2026 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
مشاهد نوعيّة لاستهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز بحري
متابعة/ فلسطين أون لاين

بث حزب الله، يوم الخميس، مشاهد نوعية لعملية استهداف نفذتها المقاومة الإسلامية ضد بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية باستخدام صاروخ كروز بحري.

وفي بيان رسمي له، أعلن "حزب الله" استهداف بارجة حربية إسرائيلية على بُعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اللبنانية

وقال إنّ "العملية تمت عند الساعة 00:05 من فجر الأحد 05-04-2026، حيث استهدف مجاهدو المقاومة البارجة العسكرية الإسرائيلية بصاروخ كروز بحري، وذلك بعد رصد الهدف لساعات"، مؤكداً "تحقيق إصابة مباشرة".

وصواريخ كروز هي مقذوفات موجهة تتحرك عبر دفع من محرك نفاث أو من محرك مروحي، ويمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة وتتبع مساراً مرناً (يمكن تغييره أثناء الطيران) وقادرة على توجيه ضربات دقيقة، وأسلوب عملها قريب من الطائرة، حتى إن بعض محركاتها تشبه محركات الطائرات. 

يُذكر، أن المقاومة قد استهدفت، في الـ5 من الشهر الجاري، بارجة عسكرية تابعة لـ "جيش"  الاحتلال الإسرائيلي، على بُعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اللبنانية كانت تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانيّة، بحسب ما أكده بيان المقاومة.

وشددت المقاومة على أن عملية الاستهداف تمت بصاروخ كروز بحريّ بعد رصد الهدف لساعات، وتأكّدت إصابته بشكل مباشر.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، عملياتها، في إطار الردّ المشروع والطبيعي على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مكبّدةً "الجيش" الإسرائيلي خسائر في صفوفه وآلياته ودباباته.

