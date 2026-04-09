بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزَّة

09 ابريل 2026 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
وصول 14 أسيرًا من سجون الاحتلال إلى غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى، ظهر يوم الخميس، وصول 14 أسيرًا عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن 14 أسيرًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب اختطافهم واعتقالهم من قطاع غزة.

أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجون الإحتلال والبالغ عددهم 14، وهم:
1. ياسر مح ابوطعيمة رفح
2. نايف شعبان الحرازين الشجاعة
3. عادل سعيد شطا رفح
4. تامر احمد عبدالله جباليا
5. عبدالله احمد المنيعي دير البلح
6. فايز درويش الحواجري جباليا
7. رجب محمد الدغمة جباليا
8. سالم احمد منيفي القرابة
9. اسماعيل عودة الحميدي الزوايدة
10. عصام احمد مسمح بيت لاهيا
11. نعيم على حميدة جباليا
12. ماجد عبدالمجيد أبوبكر غزة
13. محمد سعيد ابوستة الزوايدة
14. حميد محمد السواركة دير البلح

وتواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاز آلاف المواطنين الفلسطينيين في سجونها ومراكز اعتقالها بلا أي مسوغ قانوني ودون تعريضهم لأي محاكمات أو جلسات قانونية أخرى.

وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى، إنَّ سلطات مصالح السجون الإسرائيلية تعمد للاعتماد على التواطؤ الحاصل بين أجهزة "الأمن" من ناحية والأجهزة القضائية الإسرائيلية من ناحية أخرى، حيث تلجأ الأخيرة لسن وإصدار قوانين جديدة هدفها إبقاء أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين رهن الاعتقال في مشهد واضح الدلالة على إصرارها للانتقام من الفلسطينيين أو لأجل حسابات سياسية داخلية متعلقة بصفقات التبادل القادمة حسب مراقبين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
