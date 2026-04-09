بيت لحم: الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في تقوع

09 ابريل 2026 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
...
اقتلاع أشجار زيتون في الضفة الغربية

اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، العشرات من أشجار الزيتون في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي تقوع محمد البدن، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون في منطقة البقعة عند المدخل الغربي للبلدة، وتحديدا في الأراضي المحيطة بالبرج العسكري المقام بالمنطقة، والتي تعود لمواطنين من بلدة سعير شمال الخليل.

وأشار البدن، إلى أن اعتداءات الاحتلال تواصلت خلال الفترة الأخيرة، آخرها قبل أيام عندما تم الشروع في استكمال الشارع الاستيطاني بدءا من مستوطنة "تقوع A" وصولا إلى منطقة البرية شرقا، بطول يصل إلى حوالي 10 كم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #أشجار الزيتون #اقتلاع أشجار #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

