النفط يرتفع 3 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل

09 ابريل 2026 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
...
ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو 3 بالمئة، يوم الخميس، وسط تصاعد الشكوك بشأن صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تصاعد الضربات الإسرائيلية للبنان.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، فيما واصل الاحتلال شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر في أول أيام الهدنة عن استشهاد 254 شخصا وإصابة 1165 آخرين، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وبلغ سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل، مسجلا ارتفاعا 2.4 بالمئة خلال تعاملات الخميس، فيما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 98 دولارا، بزيادة 3 بالمئة.

يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما التهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يعزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وعادت الأسعار إلى الصعود مع تزايد الشكوك بشأن استمرار الهدنة، على خلفية مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف لبنان.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #الحرب على إيران #أسعار البرميل

