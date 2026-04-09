قاليباف: انتهاك 3 بنود من اتفاق وقف النَّار يجعل المفاوضات "بلا معنى"

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من إطار الاتفاق المبرم مع واشنطن يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات "بلا معنى".

وأوضح قاليباف خلال كلمة في اجتماع حكومي بطهران، أمس الأربعاء، أن الهجمات على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب النووي، تمثل خرقاً لثلاثة بنود رئيسية من الاتفاق.

وأشار قاليباف إلى أن هذا الوضع يضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار شكلي، ولا يمكن أن تحقق أي تقدم حقيقياً ما لم تُحترم البنود الأساسية للاتفاق.

كما صرّح رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردّ حازم على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، مخاطباً الكيان: "مرّة أخرى أثبتم أنكم لا تعرفون معنى وقف إطلاق النار".

وأضاف عزيزي في تصريحه: "النار وحدها هي التي ستؤدبكم... فانتظروها".

وفجر أمس، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

