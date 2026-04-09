الجيش الإيراني: أيدينا على الزِّناد وننتظر أوامر القيادة

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، إن الجيش يقظ وسيبقى مستعداً تماماً خلال مدة وقف إطلاق النار، باعتبار أنه لا يثق أبداً بالعدو.

وأكد نيا في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أن الأمريكيين، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أثبتوا أنهم غير جديرين بالثقة إطلاقاً، لذا أيدينا على الزناد وننتظر أوامر القيادة".

وأشار إلى أن العدو أظهر في الاتفاق النووي وجولتَي المفاوضات السابقة أنه غير جدير بالثقة.

وأضاف "نأمل أن يعود إلى رشده بعد الضربات التي تلقاها".

وأوضح أن الجيش أسقط "على الأقل نموذجاً واحداً من كل مقاتلة متطورة للعدو"، معتبراً أن "أحد إنجازات الانتصار الإيراني هو إضعاف مكانة الولايات المتحدة في المنطقة وفي النظام الدولي".

وفجر أمس، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن إيران بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

