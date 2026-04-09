حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجريوم الخميس، حملات اقتحام واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 11 مواطنًا، بينهم سيدتان، مع تسجيل عمليات اعتقال جماعي ميداني في الخليل.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرق المدينة، واعتقلت سبعة مواطنين، وهم: لطفي بلال خالد، وحمودة باسل شماسنة، والأستاذ مضر بيك، ومراد شحرور، وحودا عبد المجيد، ومحمود الكردي، ووائل شماسنة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة ربى قمحية عقب مداهمة منزلها في شارع القدس.

وفي مدينة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال المرابطة منتهى أمارة عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت هيثم صالح على حاجز عطارة شمال المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند الغاوي من بلدة عتيل، بعد الضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل لساعات طويلة، واحتجزت أكثر من 80 شابًا، حيث خضعوا لتحقيق ميداني وتنكيل قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار استهداف النساء والمرابطات، إلى جانب تصاعد الاعتقالات الجماعية والتحقيقات الميدانية، يعكس نهجًا متصاعدًا في سياسة القمع والتنكيل، ويهدف إلى فرض مزيد من السيطرة وكسر حالة الصمود الشعبي في مختلف المناطق.

