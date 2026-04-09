خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. (4) شهداء بنيران الاحتلال شمال غزَّة وجنوبها

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته وانتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، عبر القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات المباشرة في عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين في قصف مسيرة الاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أنه تم التعرف على جثامين الشهيدين وهما شقيقين، وهما: عبد الله محمد صالح، والشهيد أحمد محمد صالح.

وفي وقت سابق، ارتقى شهيد في قصف إسرائيلي قرب دوار أبو حميد وسط خان يونس.

استشهدت الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمام مدرسة أبو عبيدة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد الشاب يوسف خليل أحمد منصور (33 عامًا) إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي رفح جنوبي القطاع.

واستهدفت دبابات الاحتلال مناطق شرقي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 738 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,036، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,317 شهيدًا و 172,158 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين