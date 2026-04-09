اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام.

وأفادت المحافظة، بأن الاقتحام تخلله أداء غناء وصلوات تلمودية داخل باحات الأقصى، إذ جرت هذه الاقتحامات خلال الفترة الصباحية، بحماية قوات الاحتلال .

وحذرت من أن هذه الاقتحامات تعتبر تصعيدا خطيرا يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتشكّل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع.

وقالت إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، مع بدء تطبيق التمديد الجديد على فترة الاقتحامات الصباحية، إذ انطلقت عند الساعة 6:30 صباحاً بدلاً من الساعة 7:00 كما كان معمولاً به سابقاً.

وأوضحت المحافظة، أن هذه الاقتحامات جاءت بعد إعلان ما تُعرف بـ"منظمات المعبد" تمديد أوقات الاقتحام لنصف ساعة إضافية، لتصبح من 6:30 حتى 11:30 صباحاً، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصل مجموعها إلى 6 ساعات ونصف يومياً.

وأكدت، أن هذا التمديد يعكس تسارعاً في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتكريس سياسة التقسيم الزماني، خاصة مع إعادة فتحه عقب إغلاق استمر 40 يوماً.

