طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردًا في معظم المناطق المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطارمحلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شماليةغربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن ارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين