مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بمعارك جنوب لبنان

فصائل تدين اغتيال الصحفي محمد وشاح... وتؤكد: محاولة لطمس حقيقة الإبادة بغزّة

80 مليون طن من الركام.. انطلاق مشروع لإعادة التدوير في غزة وسط تحديات الحصار

استشهاد الصحفي محمد وشاح بغارة إسرائيليَّة على مدينة غزَّة

كتلة الصحفي تنعى مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

بردٌ ومطرٌ وخيامٌ منهكة.. يوميات النزوح في غزة تتجاوز حدود الاحتمال

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة بغزة إلى 262

خروقاتٌ تحصد أرواح جديدة.. شهداء بينهم صحفي بغارات إسرائيلية على مدينة غزة

قاسم: اغتيال الصحفي وشاح محاولة يائسة لمنع نقل حقيقة الإبادة بغزة

حماس تدين الغارات الإسرائيليَّة على لبنان وتدعو لموقف دوليّ حازم

استشهاد الإعلامية في قناة "المنار" اللبنانية سوزان الخليل

08 ابريل 2026 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
الإعلامية اللبنانية سوزان خليل
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهدت مقدمة البرامج في قناة المنار سوزان خليل، يوم الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كيفون جنوبي لبنان.

 وذكرت المعلومات أن المبنى المستهدف قد دُمر بالكامل، فيما تضررت مبانٍ أخرى بجواره، في هجوم هو الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي وقت سابق، استشهدت المذيعة في راديو "صوت الفرح" غادة دايخ بغارة إسرائيلية استهدفت منزلها في مدينة صور في الجنوب، كما أصيب الصحافي أمين شومر بجروح بالغارة الإسرائيلية على مجمع الزهراء في صيدا جنوباً.

نعت المجموعة اللبنانية للإعلام سوزان الخليل، المقدمة والمعدة للبرامج الاجتماعية والإنسانية على قناة المنار، والتي استشهدت جراء الغارات الاحتلال التي استهدفت لبنان اليوم، وأسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء المدنيين.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن الراحلة عُرفت من خلال برامجها التي تناولت قضايا أهل المقاومة وعائلات الشهداء والجرحى، حيث نقلت حكايات الصمود والتمسك بالأرض والحق ونهج المقاومة والثبات.

كما عُرفت مقدمةً لبرامج تربوية هادفة عبر إذاعة النور، حيث حملت القضية بالصوت والصورة، وكانت حاضرة في العمل الإعلامي الملتزم.

وأضاف البيان أن الإعلامية سوزان الخليل كرّست مسيرتها لمساعدة الناس ونقل صوتهم ومقاربة اهتماماتهم، مؤكّدًا أنها ارتقت شهيدة إثر الغارات الصهيونية التي طالت المدنيين.

 

#لبنان #بيروت #قناة المنار #سوزان خليل

متعلقات

