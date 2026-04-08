استشهاد الإعلامية في قناة "المنار" اللبنانية سوزان الخليل

استشهدت مقدمة البرامج في قناة المنار سوزان خليل، يوم الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كيفون جنوبي لبنان.

وذكرت المعلومات أن المبنى المستهدف قد دُمر بالكامل، فيما تضررت مبانٍ أخرى بجواره، في هجوم هو الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي وقت سابق، استشهدت المذيعة في راديو "صوت الفرح" غادة دايخ بغارة إسرائيلية استهدفت منزلها في مدينة صور في الجنوب، كما أصيب الصحافي أمين شومر بجروح بالغارة الإسرائيلية على مجمع الزهراء في صيدا جنوباً.

نعت المجموعة اللبنانية للإعلام سوزان الخليل، المقدمة والمعدة للبرامج الاجتماعية والإنسانية على قناة المنار، والتي استشهدت جراء الغارات الاحتلال التي استهدفت لبنان اليوم، وأسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء المدنيين.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن الراحلة عُرفت من خلال برامجها التي تناولت قضايا أهل المقاومة وعائلات الشهداء والجرحى، حيث نقلت حكايات الصمود والتمسك بالأرض والحق ونهج المقاومة والثبات.

كما عُرفت مقدمةً لبرامج تربوية هادفة عبر إذاعة النور، حيث حملت القضية بالصوت والصورة، وكانت حاضرة في العمل الإعلامي الملتزم.

وأضاف البيان أن الإعلامية سوزان الخليل كرّست مسيرتها لمساعدة الناس ونقل صوتهم ومقاربة اهتماماتهم، مؤكّدًا أنها ارتقت شهيدة إثر الغارات الصهيونية التي طالت المدنيين.