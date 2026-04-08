08 ابريل 2026 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بمعارك جنوب لبنان
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي اسرائيلي أخر في معارك مع حزب الله جنوب لبنان.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي (22 عامًا)، مُبينًا أنه "مقاتل في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني، قُتل في معركة جنوب لبنان، وإصابة خمسة جنود آخرين بجراح، وجرى نقلهما للمستشفى.

ويوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب 375 آخرون، وُصفت جراح 27 منهم بالخطيرة و56 بالمتوسطة منذ تجدّد المعارك في جنوب لبنان مطلع الشهر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان الأحد، إصابة 66 جنديا وضابطا في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد الإجمالي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء العدوان على إيران قبل 37 يومًا، 6833 مصابا.

وأوضحت وزارة الاحتلال، أن نحو 138 مستوطنا إسرائيليا يتلقى العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.

