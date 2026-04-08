كتلة الصحفي تنعى مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

08 ابريل 2026 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت كتلة الصحفي، اليوم الأربعاء، الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة "الجزيرة مباشر"، الذي استشهد إثر استهدافه بصاروخ مباشر من قبل طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وقالت كتلة الصحفي، في بيان صحافي،  إن اغتيال الزميل وشاح "جريمة متعمدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف الكوادر الإعلامية"، مشيرةً إلى أن الشهيد تعرض لحملات تحريض ممنهجة من قبل أجهزة الاحتلال خلال تغطيته لحرب الإبادة المستمرة، واستمر ترصده وملاحقته حتى تم اغتياله بدم بارد.

وأشادت الكتلة بمناقب الشهيد، واصفة إياه بـ"النموذج للصحفي الشجاع" الذي حمل رسالته المهنية والإنسانية بكل صدق، وأسهم ببراعة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم رغم المخاطر الجسيمة.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف الجرائم بحق الصحافة ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، مؤكدة أن استهداف الصحفيين لن ينجح في طمس الحقيقة أو كسر إرادة الإعلام الفلسطيني في مواصلة التغطية.

