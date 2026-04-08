ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة بغزة إلى 262

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين استهدفهم الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 262 صحفياً، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد وشاح.

واستشهد الصحفي محمد وشاح مراسل قناة الجزيرة مباشر، مساء يوم الأربعاء، وذلك باستهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية قرب مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ودعا إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.