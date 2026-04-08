استشهاد الصحفي محمد وشاح بغارة إسرائيليَّة على مدينة غزَّة

08 ابريل 2026 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
الصحفي محمد وشاح
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر محلية، مساء يوم الأربعاء، استشهاد الصحفي محمد وشاح مراسل قناة الجزيرة مباشر، وذلك باستهداف طيران الاحتلال مركبة في مدينة غزة.

وقالت المصادر، إن جثمان الصحفي وشاح وصل برفقة شهيد ثانٍ إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتل الهوا غربي مدينة غزة، بعد استهداف الاحتلال مركبة مدنية على دوار النابلسي، على شارع الرشيد غرب غزة.

فيما نقلت مصادر أخرى، عن ارتقاء شهيدان وإصابة عدد آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال مجموعة من القنابل على المواطنين عند دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من أكتوبر 2025 الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 733، بينما بلغ عدد الإصابات 2034 جريحًا، إلى جانب انتشال 759 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و312 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و134 مصابًا بجروح متفاوتة.

ودخلت هدنة غزة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية والعدوان العسكري على قطاع غزة.

 

