حماس تدين الغارات الإسرائيليَّة على لبنان وتدعو لموقف دوليّ حازم

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الغارات الوحشية التي شنها جيش الاحتلال على مناطق عدة في بيروت وعموم لبنان، والتي طالت أحياء سكنية مكتظة ومرافق مدنية، وأسفرت عن المئات من الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، يوم الأربعاء، إن "القصف الهمجي هو تعبير صارخ عن الطبيعة العدوانية للاحتلال وقادته مجرمي الحرب، الذين يسعون يائسين لاستعادة الردع عبر ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في بيوتهم وأحيائهم".

وأضافت، أن جرائم الاحتلال والمجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء، والتي يرتكبها في لبنان وغزة وعلى امتداد الإقليم، تؤكّد هشاشة هذا الكيان الإرهابي، وزيف شرعيته، كحقيقة راسخة، أثبتها سلوكه الوحشي، وخروجه عن كل القيم الإنسانية.

وأكدت أن الاحتلال يثبت مرارًا وتكرارًا استهتاره التام بالقوانين الدولية وقوانين الحروب، وتهديده المستمر للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهذا يستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لإخضاعه للمحاسبة وعدم إفلاته من العقاب.

وجددت حماس تضامنها مع الأشقاء في لبنان، داعيةً الأمة العربية والإسلامية، إلى الوحدة والتكاتف، ومجابهة الاحتلال بكل الوسائل، حتى زواله وحماية المنطقة من المشروع الصهيوني الاستعماري الغاشم".