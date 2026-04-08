هآرتس: 4 قضايا تهدد مصالح "إسرائيل" في الاتفاق مع إيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أربع قضايا تمسّ "إسرائيل" بشكل مباشر لا تزال مفتوحة في هذه المرحلة، اثنتان منها تُعدّان قضايا أساسية، في إشارة إلى ملفات شكلت مبررا للعدوان على إيران.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مشروع إيران النووي يتصده هذه القضايا، إذ لا يزال غير واضح حتى الآن ما الذي سيؤول إليه مصير اليورانيوم المخصّب الذي بحوزة إيران.

طالع المزيد: "هآرتس": أهداف الحرب على إيران لم تتحقق ومكانة "إسرائيل" تراجعت



وأضافت، أن الاتفاق لا يظهر حتى الآن أي التزام إيراني بالتخلّي عن مشروع الصواريخ الباليستية، الذي وصفه نتنياهو بأنه "تهديد وجودي لإسرائيل"، والذي ركّز سلاح الجو الإسرائيلي جهوده عليه خلال الشهر الأخير.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم، في إطار الاتفاق الذي يتبلور، رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وعلى الحرس الثوري، وعلى شخصيات محورية في النظام الإيراني الذي لا يزال في السلطة.

وفيما يتعلق بلبنان وحزب الله، أشارت الصحيفة عن مصدر مسؤول أن "تل أبيب" أبلغت بأن وقف إطلاق النار يشمل أيضاً الجبهة اللبنانية، فيما أصدر مكتب نتنياهو أنّ الاتفاق لا يشمل لبنان.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت "إسرائيل" ستسمح بربط الاتفاق المستقبلي الذي سيُوقّع مع طهران بوقف القتال ضد حزب الله، وبالسماح للحزب بالاستمرار في الوجود والاحتفاظ بمخزون من آلاف الصواريخ التي تروّج دولة الاحتلال إلى أنها تهدد بلدات الشمال.

وعلى الصعيد الداخلي، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد بشدة نتنياهو، معتبراً أن "إسرائيل" ستحتاج سنوات لإصلاح ما أفسده.

وقال لبيد، "لم تكن هناك كارثة سياسية كهذه في تاريخ إسرائيل كله. إسرائيل لم تكن حتى بالقرب من طاولة المفاوضات عندما اتخذت قرارات تمس جوهر أمنها القومي".

وأضاف: "الجيش نفّذ كل ما طلب منه، والجمهور أظهر صموداً مذهلاً، لكن نتنياهو فشل سياسياً واستراتيجياً ولم يحقق أيّاً من الأهداف التي وضعها بنفسه. سيستغرق منا سنوات لإصلاح الأضرار السياسية والاستراتيجية التي تسبب بها".