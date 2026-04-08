استطلاع "صادم": كيف انقلب الرأي العام الأمريكي على "إسرائيل"؟

أظهرت دراسة أجراها معهد "بيو" للأبحاث في الولايات المتحدة، أن أغلبية الأمريكيين يحملون مواقف سلبية تجاه "إسرائيل" ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أيضًا.

وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، إلى أن نحو 60% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، وهي زيادة بنسبة 20% عما كانت عليه الأوضاع في عام 2022.

كما كشفت الدراسة عن انعدام ثقة الأمريكيين بشكل كبير في قدرة نتنياهو على إدارة الشؤون الخارجية، حيث أكد 59% من المستطلعين أنهم لا يثقون به على الإطلاق.

وأشار إلى وجود فجوات كبيرة بناء على الانتماء الديني والسياسي، حيث عبر 76% من الديمقراطيين عن عدم ثقتهم بنتنياهو، في حين انقسم الجمهوريون حول شخصيته أيضًا.

ويبرز هذا التحول الدراماتيكي بوضوح في صفوف الشباب الأمريكي دون سن الخمسين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث وصلت نسبة الذين يحملون آراء سلبية تجاه "إسرائيل" في صفوف الديمقراطيين، إلى نحو 80%، بينما بدأت القواعد الشبابية في الحزب الجمهوري- المعروف بدعمه المطلق لتل أبيب- بإظهار ميول سلبية متزايدة أيضا.

وأوضح الباحثون أن الحرب المستمرة والمواجهة مع إيران كانت سببا رئيسيا في هذا التغيير، حيث ارتفعت نسبة الذين يحملون مواقف "سلبية للغاية" تجاه "إسرائيل" لتصل إلى 28%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل أربعة أعوام.

وخلصت الدراسة إلى أن وعي الجمهور الأمريكي بدأ يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في المنطقة، مما أدى إلى تآكل مكانة "إسرائيل" كحليف مفضل، خاصة لدى جيل الشباب.