خبير لبنانيّ لـ "فلسطين": المنطقة على صفيح ساخن واحتمالات التَّوسُّع قائمةً

بيروت – غزة/ نور الدين صالح:

التهديدات الأمريكية "أداة ضغط سياسية"

العدوان الإسرائيلي على لبنان فشل في تحقيق أهدافه

ساحة غزة لا تزال مفتوحة والاحتلال يواصل خروقاته

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من لبنان، الدكتور علي بيضون، إن المشهد السياسي في الشرق الأوسط يمرّ بمرحلة "اضطراب غير مسبوقة"، مع تصاعد المواجهات واتساع رقعة الاشتباك الإقليمي، مشيرًا إلى أن تداخل الجبهات من إيران ولبنان إلى العراق واليمن أدى إلى "خلط كبير في الأوراق"، وجعل الكلمة العليا للميدان.

وأوضح بيضون، في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن المواجهة الحالية أخذت طابعًا وجوديًا بالنسبة لإيران، التي تخوض – بحسب وصفه – معركة دفاع عن مصالحها ووجودها، معتبرًا أن مآلات هذه الحرب ستحدد شكل النظام الإقليمي؛ فإما أن تنجح إيران في تثبيت نفسها لاعبًا رئيسًا يعيد ترتيب الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، أو تستعيد الولايات المتحدة نفوذها بقوة في المنطقة.

وأضاف أن ما وصفه بـ"صمود الجبهة الإيرانية"، المدعوم بامتدادات في لبنان والعراق واليمن، يعكس تماسك ما يُعرف بمحور المقاومة، لافتًا إلى وجود دعم متبادل بين هذه الساحات، بما فيها الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يعزز – وفق تقديره – فرص استمرار المواجهة في إطار "عضّ الأصابع" لمعرفة الطرف الأكثر قدرة على التحمل.

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية، رأى بيضون أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران "ليست جديدة"، لكنها فقدت فاعليتها، خاصة في ظل تعقيدات ملف مضيق هرمز، الذي تسبب – بحسب قوله – في إحراج كبير للإدارة الأمريكية على المستويين الأمني والاقتصادي.

وأشار إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية على واشنطن تتزايد، في ظل تأثر حركة التجارة والطاقة العالمية.

وأكد أن طهران تعاملت مع هذه التهديدات بوصفها "أداة ضغط سياسية وإعلامية"، واستفادت منها في زيادة استنزاف الولايات المتحدة، موضحًا أن إيران لم تُبدِ تراجعًا رغم مختلف أدوات الضغط العسكرية والسياسية والنفسية التي مورست عليها خلال الأسابيع الماضية.

وحذّر بيضون من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى توسيع دائرة الاشتباك، سواء عبر استهداف المصالح الأمريكية أو تصعيد العمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يهدد الأمنين الإقليمي والدولي.

العدوان على لبنان

وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وصف بيضون العدوان الإسرائيلي بأنه "مرتبك ومتخبط"، مؤكدًا فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة، سواء بإنشاء منطقة عازلة أو الوصول إلى نهر الليطاني.

وأوضح أن المقاومة اللبنانية نجحت في استنزاف قوات الاحتلال عبر تكتيكات حرب العصابات والضربات النوعية، ما حال دون تحقيق تقدم ميداني حاسم.

وأضاف أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي، إلى جانب العمليات البرية، أسهم في قلب المعادلة الميدانية، وأفشل أهداف الاحتلال في فرض واقع أمني جديد في شمال فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس "عجزًا إسرائيليًا واضحًا" في هذه المرحلة.

جبهة غزة

وفيما يخص قطاع غزة، أكد بيضون أن الساحة لا تزال مفتوحة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، متهمًا الاحتلال بخرق التفاهمات والاستمرار في العمليات العسكرية ومنع استقرار الأوضاع الإنسانية.

ولفت إلى أن الاحتلال لم يلتزم ببنود أساسية، أبرزها الانسحاب الكامل، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

وشدد على أن بقاء المقاومة الفلسطينية في حالة جاهزية يمثل – بحسب تقديره – "الضمانة الأساسية" للضغط على الاحتلال من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومنع استئناف الحرب، مشيرًا إلى أنه يحاول تحقيق مكاسب سياسية عبر التفاوض، بعدما عجز عن تحقيقها عسكريًا.

وقال إن مسار الأحداث لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل تعثر المسار التفاوضي واستمرار تبادل الرسائل الميدانية، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة دقيقة قد تحدد ملامحها التوازنات العسكرية أكثر من الجهود السياسية.

وفي تقييمه للدور الأمريكي، اعتبر بيضون أن واشنطن تمارس دورًا "منحازًا ومكمّلًا" للسياسات الإسرائيلية، متهمًا إياها بمحاولة "خداع الفلسطينيين" عبر طرح وعود تتعلق بحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة، دون ترجمة فعلية على الأرض.

وأوضح أن المبادرات الأمريكية، بما في ذلك الحديث عن إنشاء أطر لدعم الاستقرار وفتح المعابر، لا تزال – بحسب وصفه – في إطار "المناورة السياسية"، في ظل استمرار التغاضي عن الخروقات الإسرائيلية لاتفاقات التهدئة وسقوط ضحايا مدنيين بشكل يومي.

وأضاف أن هذا السلوك يعكس شراكة أمريكية-إسرائيلية في إدارة المشهد في غزة، ما يُبقي المنطقة في حالة عدم استقرار، ويجعل احتمالات العودة إلى التصعيد قائمة في أي لحظة، خاصة إذا سعى الاحتلال إلى استثمار وقف إطلاق النار لتحقيق مكاسب ميدانية أو سياسية جديدة.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، رجّح بيضون أن تدفع حالة الاستنزاف المتبادل في مختلف الجبهات الأطراف المتصارعة نحو طاولة المفاوضات، خصوصًا مع تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية والأمنية على جميع القوى المنخرطة في الصراع.

وأشار إلى أن تشابك المصالح الدولية، وتأثر الاقتصاد العالمي، إلى جانب الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة وأوروبا، قد يفرض مسارًا تفاوضيًا جادًا يهدف إلى احتواء التصعيد وإطفاء بؤر التوتر.

وحذّر، في الوقت ذاته، من أن فشل المسار السياسي قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة، مع إمكانية اتساع رقعة المواجهة خارج حدود الشرق الأوسط، في ظل الحديث عن خيارات تصعيدية قد تشمل نقل الصراع إلى ساحات جديدة، بما ينذر بتداعيات دولية أوسع يصعب احتواؤها.

المصدر / فلسطين أون لاين