التربية: عودة الدوام الوجاهي مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن استئناف دوام المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال والجامعات والكليات وجاهيا، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تأمل تكامل جهود الجميع، لصالح استكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الحالي في الجامعات والكليات والمدارس.

وعقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، اجتماعا مع مجالس أولياء الأمور وممثلين عن مدارس وأهالي طلبة، في إطار المشاورات والمباحثات الجارية بالتوافق على صيغة مناسبة للعودة للتعليم الوجاهي تدريجيا.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن هذا اللقاء يندرج في إطار توسيع دائرة المشاورات وبما يعزز الشراكة في تحمل مسؤولية اتخاذ أي قرار يخص طبيعة التعليم، منوها إلى أن تبني خيار التعليم الإلكتروني كان مردّه الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين.

من جانبهم، أكد ممثلو مجالس أولياء الأمور أن الفاقد التعليمي التراكمي بات يتطلب تدخلات ترتقي إلى مستوى ما تعكسه المؤشرات عن مخرجات التعليم، معبرين عن الأمل في الإبقاء على خيار التعليم الوجاهي حاضراً بحدّه الأدنى.