حرس الثورة يعلن تفاصيل الموجة 100 من عملية "الوعد الصادق 4"

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني تفاصيل الموجة المئة من عمليات "الوعد الصادق 4"، وأفاد بيان الحرس الثوري الأربعاء، أنه استهدف أمس الثلاثاء _قبل إعلان الهدنة_ أكثر من 25 هدفًا إستراتيجيًا في المنطقة، تشمل منشآت نفطية وبنى تحتية أمريكية وإسرائيلية، إضافة إلى مواقع عسكرية وتقنية.

وأفاد بيان رسمي لحرس الثورة بأن العمليات شملت صواريخ باليستية وكروز وطائرات مسيرة، استهدفت من بينها: منشآت نفطية أمريكية في السعودية والإمارات وقطر والكويت، ومصافي وشركات طاقة أمريكية مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"بابكو"، مراكز تكنولوجيا واستخبارات تابعة لإسرائيل في فلسطين المحتلة، القاعدة العسكرية الأمريكية "سنتكوم" بالأردن ومطار "بن غوريون"، كما استهدفت القوة البحرية الإيرانية حاملتي طائرات أمريكيتين في المحيط الهندي، إضافة إلى منشآت عسكرية ونفطية في الكويت والإمارات.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات جاءت ردًا على اعتداءات العدو على بنيتها التحتية وشعبها، مؤكدة أن قواتها البحرية والجوية مستمرة في مراقبة مضيق هرمز والتحكم بالممرات البحرية الاستراتيجية.

