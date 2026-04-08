بالأرقام.. جيش الاحتلال يعترف بإصابة المئات من جنوده في عدوانه على إيران ولبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إصابة 411 جندياً في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران ولبنان نهاية فبراير الماضي، بينهم 27 جندياً في حالة حرجة، وفق بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أهدافاً إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وتشير التقديرات إلى أن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يُعلن إلا أنه يتكتم على خسائره.

المصدر / فلسطين أون لاين