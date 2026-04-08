الذهب يقفز بعد إعلان هدنة إيران ويرتفع بنسبة 2.7%

08 ابريل 2026 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

شهد الذهب الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة هدّأت مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الإقليمية.

وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليصل إلى 4832.49 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 19 مارس/آذار، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو/حزيران إلى 4860.80 دولارًا.

ويأتي هذا الصعود رغم تراجع الذهب بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، وسط تقلبات حادة شهدتها الأسواق نتيجة المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة ومخاطر التضخم.

ويرى محللون أن ارتفاع الذهب يعكس حالة ارتياح مؤقتة لدى المستثمرين، مع بقاء حالة عدم اليقين بشأن مدى استمرارية الهدنة وإمكانية عودة التوتر في المنطقة.

المصدر / وكالات
