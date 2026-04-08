دراسة حديثة: ملح الطعام "قاتل صامت" يرفع خطر قصور القلب بنسبة 15%

08 ابريل 2026 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
صورة توضيحية

حذّرت دراسة طبية حديثة من أن الإفراط في تناول الصوديوم (ملح الطعام) يشكل "قاتلًا صامتًا" يهاجم القلب دون أعراض مبكرة، إذ يرفع خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة تصل إلى 15%.

الدراسة التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في مارس/آذار 2026، أُجريت على أكثر من 25 ألف مشارك بمتوسط عمر 54 عامًا ممن لم يُصابوا سابقًا بقصور القلب. وأظهرت النتائج أن من يستهلكون نحو 4200 ملغم من الصوديوم يوميًا – مقارنة بالحد الموصى به البالغ 2300 ملغم – كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب.

وأشار الباحثون إلى أن كل زيادة قدرها 1000 ملغم يوميًا في استهلاك الصوديوم ترفع خطر الإصابة بالمرض بنحو 8%، بينما قد يؤدي خفض استهلاك الملح إلى أقل من 4000 ملغم يوميًا إلى تقليل حالات قصور القلب بنسبة 6.6% خلال 10 سنوات.

ويرتبط الإفراط في الملح بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين واحتباس السوائل، ما يرهق عضلة القلب ويزيد احتمالات انسداد الشرايين والجلطات، وفق ما يؤكده اختصاصي أمراض القلب محمود بحبح، الذي شدّد على أن الملح يسبب خللًا في الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم بشكل مباشر.

ونصح بحبح بتقليل استهلاك الملح قدر الإمكان، واستخدام ملح البوتاسيوم كبديل جزئي وبحذر، خصوصًا لمرضى الكلى، معتبراً أن تعديل نمط الحياة مثل تقليل الصوديوم والسيطرة على الضغط والسكري والسمنة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب.

الدراسة تؤكد أن الصوديوم عنصر غذائي أساسي، لكن استهلاكه لدى معظم الناس "مفرط وخطير"، وأن خفضه يمثل خطوة رئيسية للوقاية من واحد من أكثر أمراض القلب شيوعًا وفتكًا حول العالم.

المصدر / الجزيرة
