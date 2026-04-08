لليوم الـ40 .. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى بذريعة  "حالة الطوارئ"

مضيق هرمز في صلب اتفاق الهدنة بين طهران وواشنطن فتح جزئي وترتيبات أمنية جديدة

رئيس كوبا يتعهد بـ"حرب عصابات" ردا على أي هجوم أمريكي

دراسة حديثة: ملح الطعام "قاتل صامت" يرفع خطر قصور القلب بنسبة 15%

"حماس": صمود الشعب الإيراني كسر الإرداة الصهيو أمريكية ومنعهم من تحقيقِ أهدافهم

تراجع النفط 14 بالمئة بعد إعلان هدنة ترامب مع إيران

محلل عسكري: واشنطن و"تل أبيب" تكبدتا "خسارة فادحة".. وإيران ترسّخ نفسها قوة إقليمية

عراقجي: العبور الآمن عبر "هرمز" سيكون متاحًا بالتنسيق مع قواتنا المسلحة

إسبانيا: البشرية كانت "على شفا كارثة" بسبب تهديدات ترامب لإيران

ماذا تقول مجزرة المغازي عن دور المليشيات العميلة؟

08 ابريل 2026 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
وزير الخارجية الإسباني ‌خوسيه مانويل ألباريس

 قال وزير الخارجية الإسباني ‌خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إن العالم كان “على شفا كارثة” بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو الحضارة الإيرانية.

وصرح ألباريس للإذاعة الرسمية الإسبانية بأن إنذار ترامب “غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للبشرية” ‌وأن من السابق ‌لأوانه تحديد ما إذا كان الصراع انتهى بشكل قاطع.

وأضاف: “عندما ‌يطلق زعيم قوة عسكرية عظمى مثل هذه التهديدات، فإنني آخذها على محمل الجد”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعد أمس الثلاثاء، بمحو الحضارة الإيرانية.

وقال في تدوينة على منصة تروث سوشيال: “حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث”.

ولكنّ ترامب عاد وأعلن في ساعة مبكرة من الأربعاء، عن تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، قائلا إن ‌الولايات المتحدة حققت “انتصارا كاملا وشاملا”.

وقال عبر تدوينة على منصته “تروث سوشيال” إن القرار مشروط بموافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيكون “متبادلًا من الجانبين”.

وأوضح أن الولايات المتحدة حققت بالفعل أهدافها العسكرية، مشيرًا إلى تقدّم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن سلامًا طويل الأمد مع إيران، واستقرارًا أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن واشنطن تلقت مقترحًا من طهران يتضمّن عشر نقاط، واصفًا إياه بأنه “أساس قابل للتفاوض”، لافتًا إلى أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين قد جرى الاتفاق عليها، وأن مهلة الأسبوعين ستتيح استكمال وصياغة الاتفاق النهائي.

وختم ترامب بيانه بالقول إن حلّ هذا النزاع الطويل بات قريبًا، معتبرًا أن الوصول إلى اتفاق سلام دائم سيكون “شرفًا كبيرًا” للولايات المتحدة ولدول المنطقة.

المصدر / وكالات
#ترامب #إسبانيا #الحرب على إيران

