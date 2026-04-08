إسبانيا: البشرية كانت "على شفا كارثة" بسبب تهديدات ترامب لإيران

قال وزير الخارجية الإسباني ‌خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إن العالم كان “على شفا كارثة” بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو الحضارة الإيرانية.

وصرح ألباريس للإذاعة الرسمية الإسبانية بأن إنذار ترامب “غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للبشرية” ‌وأن من السابق ‌لأوانه تحديد ما إذا كان الصراع انتهى بشكل قاطع.

وأضاف: “عندما ‌يطلق زعيم قوة عسكرية عظمى مثل هذه التهديدات، فإنني آخذها على محمل الجد”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعد أمس الثلاثاء، بمحو الحضارة الإيرانية.

وقال في تدوينة على منصة تروث سوشيال: “حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث”.

ولكنّ ترامب عاد وأعلن في ساعة مبكرة من الأربعاء، عن تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، قائلا إن ‌الولايات المتحدة حققت “انتصارا كاملا وشاملا”.

وقال عبر تدوينة على منصته “تروث سوشيال” إن القرار مشروط بموافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيكون “متبادلًا من الجانبين”.

وأوضح أن الولايات المتحدة حققت بالفعل أهدافها العسكرية، مشيرًا إلى تقدّم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن سلامًا طويل الأمد مع إيران، واستقرارًا أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن واشنطن تلقت مقترحًا من طهران يتضمّن عشر نقاط، واصفًا إياه بأنه “أساس قابل للتفاوض”، لافتًا إلى أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين قد جرى الاتفاق عليها، وأن مهلة الأسبوعين ستتيح استكمال وصياغة الاتفاق النهائي.

وختم ترامب بيانه بالقول إن حلّ هذا النزاع الطويل بات قريبًا، معتبرًا أن الوصول إلى اتفاق سلام دائم سيكون “شرفًا كبيرًا” للولايات المتحدة ولدول المنطقة.

المصدر / وكالات