مظاهرات في طهران تهتف "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل"

تظاهر الآلاف من الإيرانين في العاصمة طهران، وهتفوا “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”، عقب الإعلان عن هدنة بين إيران والولايات المتحدة لمدى أسبوعين.

وتدفقت حشود إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وتجمع مؤيدون للحكومة في منتصف الليل في ساحة الثورة بوسط المدينة، بحسب ما أفادت به قناة” إس إن إن تي في” الإيرانية.

وقال مراسل القناة المقربة من قوات الباسيج شبه العسكرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رضخ لمطالب إيران.

واحتفل أنصار الحكومة بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مع الولايات المتحدة.

وقالت إحدى النساء للقناة: “حقيقة تعزيز موقعنا في مضيق هرمز تعني انتصار إيران”.

وأضافت: “هذا هو ردنا على شخص ادعى أن لديه أكبر وأكثر الجيوش تطورا في العالم”، في إشارة إلى ترامب.

