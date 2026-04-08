الاحتلال يواصل خروقاته: إصابات في خان يونس وقصف مدفعي يطال شرق القطاع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي المستمر، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الآلاف.

وفي رصد لآخر التطورات الميدانية، أُصيب شابان بشظايا قنبلة ألقاها طيران الاحتلال المسير بالقرب من شارع الصليب الأحمر وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وُصفت إصابة أحدهما بالخطيرة وفقاً لإفادات طبية من مستشفى ناصر.

وفي سياق متصل، فتحت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق متفرقة شرقي مدينتي غزة وخان يونس، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء القطاع.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزة إلى 733 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,034 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,312 شهيدًا و172,134 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين