شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر يوم الأربعاء، ارتقاء عدد من الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

ورغم اتفاق وقف النار بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل"، والذي يشمل لبنان، إلا أن الاحتلال واصل قصفه على عدة مناطق مستهدفًا المباني السكنية والمركبات، وملحقًا دمارًا واسعًا.

وقالت الصحة اللبنانية، إن 8 أشخاص ارتقوا شهداء فيما أصيب 22 آخرين، جراء قصف الاحتلال على مدينة صيدا جنوبي لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن الضربة أصابت الواجهة البحرية للمدينة، وبثّت صورا أظهرت دمارا في أحد المقاهي.

وشوهدت النيران مندلعة في المقهى، بينما تناثر الزجاج على الطريق. وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، وشمل القصف مدنا وبلدات عدة، بينها بنت جبيل وعين بعال ومعركة وطير دبا والنبطية الفوقا وعين قانا وتبنين والعباسية، إضافة إلى قصف مدفعي طال بلدات الحنية والقليلة وصفد البطيخ وبرعشيت وغيرها.

وأعلنت مصادر لبنانية، استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وجرح آخر جراء استهداف سيارة للهيئة على طريق القليلة.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة «رابيد» في منطقة رأس العين السماعية، وأخرى في صديقين، وأفيد بوقوع إصابات.

وأفادت الصحة اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان أسفر عن استشهاد 1530 شخصا وإصابة 4812 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إيران حققت نصراً عظيماً في الحرب الجائرة وغير القانونية والإجرامية، مؤكداً أن العدو مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها.

وكشف أن إيران طرحت خطة من 10 بنود، قال إن الولايات المتحدة أُجبرت على القبول بها، وتتضمن: استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها.

ويضاف إلى البنود أيضاً، تعويض إيران عن الأضرار، وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك على لبنان.

