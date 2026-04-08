فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

08 ابريل 2026 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
...
ظروف قاسية يعيشها النازحون عقب غرق خيامهم بمياه الأمطار في خانيونس

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي يوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردًا في معظم المناطق المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر  متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت الأرصاد الجوية من التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر .

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة