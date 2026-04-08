أرسنال يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع أرسنال الانكليزي قدما في الدور نصف النهائي بفوزه الثمين والقاتل على أرض مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-0 الثلاثاء على ملعب "جوزيه ألفالاده" في لشبونة في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويعود الفضل في فوز النادي اللندني الى البديلين الدوليين البرازيلي غابريال مارتينيلي والالماني كاي هافيرتس بصناعة الاول الهدف الوحيد في المباراة للثاني في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب الامارات في لندن، على أن يلتقي المتأهل من هذه المواجهة في نصف النهائي مع برشلونة الاسباني أو مواطنه أتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان الأربعاء ذهابا على ملعب كامب نو.

وواصل أرسنال الذي غاب عن صفوفه جناحه الدولي بوكايو ساكا بسبب الاصابة، عقدته لسبورتينغ الذي لم يتغلب على النادي اللندني في ثماني مواجهات بينهما (4 تعادلات، 4 هزائم) آخرها 1-5 في لشبونة الموسم الماضي.

وأوقف أرسنال العلامة الكاملة للفريق البرتغالي على ارضه بعد خمس انتصارات متتالية في المسابقة هذا الموسم.

كما حافظ ارسنال على سجله المثالي خارج قواعده بفوزه الخامس في ست مباريات من دون خسارة.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات عقب خروجه المفاجئ من مسابقة كأس انكلترا على يد ساوثمبتون من الدرجة الثانية 1-2 السبت، وقبلها خسارته نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، حيث بات مرشحا لثنائية بدلا من رباعية نادرة.

وكانت اول واخطر فرصة لسبورتينغ عندما تلقى المهاجم الدولي الاوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو كرة طويلة خلف الدفاع من قلب الدفاع العاجي عثمان ديومانديه فكسر مصيدة التسلل وسددها قوية بيسراه من حافة المنطقة ردتها العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (6).

وسدد اللاعب نفسه من مسافة بعيدة اثر كرة مرتدة من الحائط البشري عقب ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (8).

وتوغل المهاجم الموزامبيقي لسبورتينغ جيني كاتامو داخل المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية زاحفة تصدى لها حارس المرمى الدولي الاسباني دافيد رايا (12).

ورد ارسنال من ركلة حرة جانبية انبرى لها قائده النروجي مارتن اوديغارد وابعدها ديومانديه في توقيت مناسب الى ركنية (14) انبرى لها نوني مادويكي مباشرة وارتدت من العارضة الى اوديغارد الذي سددها بجوار القائم الايسر (15).

وتلقى المهاجم الكولومبي لسبورتينغ لويس سواريس بطاقة صفراء وبالتالي سيغيب عن مباراة الاياب (34).

وجرب أوديغارد حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس روي سيلفا (43).

ومرر اراوخو كرة على طبق من ذهب الى ترينكاو داخل المنطقة فسدها زاحفة بجوار القائم الايسر البعيد (57).

وسجل ارسنال هدفا عبر لاعب وسطه الدولي الاسباني مارتين سوبيميندي الغي بداعي تسلل المهاجم السابق لسبورتينغ الدولي السويدي فيكتور يوكيريس (64).

وسدد كاتامو كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (78)، وكاد الدولي الموزامبيقي يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة ابعدها رايا الى ركنية بصعوبة (83).

وسدد مارتينيلي، بديل البلجيلي لياندرو تروسار، كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها سيلفا (86).

وكاد كاتامو يفعلها بتسديدة اثر توغل داخل المنطقة لكن رايا تصدى لها (87).

وخطف هافيرتس، بديل أوديغارد، الهدف القاتل في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع عندما استغل كرة خلف الدفاع من مارتينيلي فهيأها لنفسه بيمينه وتابعها بيسراه داخل المرمى.

وهو الهدف الثالث لهافيرتس في أربع مباريات في المسابقة هذا الموسم.

