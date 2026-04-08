بايرن يفوز على ريال مدريد ويقطع شوطا كبيرا نحو نصف نهائي دوري الأبطال

قطع بايرن ميونيخ الألماني شوطا كبيرا نحو نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتحقيقه فوزه الأول في معقل ريال مدريد الإسباني منذ 2001، وجاء بنتيجة 2-1 الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

ويدين بايرن بفوزه على حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (15) إلى الكولومبي لويس دياس (41) والإنكليزي هاري كاين (46) اللذين وضعاه في المقدمة 2-0، قبل أن يقلص الفرنسي كيليان مبابي الفارق (74).

ويقام الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب أو ليفربول الإنكليزي اللذين يلتقيان ذهابا غدا في باريس.

ولم يفز بايرن على النادي الملكي في مدريد منذ 2001 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم (1-0)، لكنه خرج منتصرا عام 2012 من مواجهة نصف النهائي أيضا بركلات الترجيح بعد خسارته لقاء الإياب في "سانتياغو برنابيو" 1-2، وهي نفس نتيجة فوزه ذهابا في ملعبه.

صحيح أن الفريقين دخلا اللقاء وهما متعادلان من حيث عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة، بواقع 12 فوزا لكل منهما مقابل 4 تعادلات، إلا أن ريال حسم المواجهات الأربع الأخيرة بينهما (بمجموع الذهاب والإياب)، آخرها عام 2024 في نصف النهائي حين تعادلا ذهابا 2-2 في ميونيخ وفاز النادي الملكي إيابا 2-1 بهدفين في الثواني الأخيرة من خوسيلو.

ورغم أنه كان يلعب خارج الديار، بادر بايرن إلى الهجوم منذ البداية وهدد مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين في أكثر من مناسبة، لكن الفرصة الأولى الخطرة كانت مدريدية عبر مبابي بعد تمريرة بينية من التركي أردا غولر، لكن مانويل نوير دافع عن مرماه ببراعة (16).

ومن انطلاقة رائعة للهداف الفرنسي، كاد البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل بتسديدة أرضية من مشارف منطقة الجزاء لكن نوير تألق مجددا وأنقذ فريقه (18).

ومن خطأ فادح لتياغو بيتاريتش في إعادة الكرة لحارسه، كاد سيرج غنابري أن يخطف هدف التقدم لبايرن لكن لونين كان على الموعد لانقاذ الموقف (28)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة الأخرى وتألق نوير مجددا في وجه محاولة لمبابي (29).

وعندما بدا أن الشوط الأول سينتهي بالتعادل السلبي، خطف بايرن هدف التقدم عندما ارتدت تمريرة فينيسيوس من أوليسيه، فانطلق النادي البافاري بهجمة مرتدة سريعة وصلت عبرها الكرة إلى دياس بتمريرة من غنابري داخل المنطقة، فسددها الكولومبي في شباك لونين (41).

واستهل بايرن الشوط الثاني من حيث بدأ الأول، ومن خطأ في منتصف الملعب من ألفارو كاريراس، انطلق النادي البافاري بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى أوليسيه الذي مررها على مشارف منطقة الجزاء لكاين العائد إلى الفريق بعدما غاب عن مباراة الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الإصابة، فأطلقها رائعة على يسار لونين الذي لمسها من دون أن يمنعها من دخول شباكه (46)، مسجلا هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم والتاسع والأربعين بالمجمل في 41 مباراة في كافة المسابقات.

وفرط فينيسوس بفرصة تقليص الفارق بعد خطأ فادح للمدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، لكنه سدد الكرة بجانب القائم بعد انفراده بنوير (61).

وزج أربيلوا بالإنكليزي جود بيلينغهام، العائد من الإصابة، في محاولة للعودة إلى اللقاء، وكاد أن يتحقق له ذلك لولا تألق نوير في وجه مبابي بعد تمريرة من البديل الإنكليزي (65).

لكن اصرار النجم الفرنسي أعطى ثماره إذ قلص الفارق في الدقيقة 74 بعد تمريرة عرضية من الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعا رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وضغط ريال في الدقائق المتبقية وحاول إدراك التعادل لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، لينتقل إلى "أليانز أرينا" وهو في وضع صعب.

