فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفشلت كل من روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار بحريني حول تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وحصل القرار على تأييد 11 دولة وامتناع كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي شلته إيران منذ العدوان الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأيد مشروع القرار 11 عضوا وعارضته روسيا والصين وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت، ولاستخدام عضوين دائمين في المجلس هما روسيا والصين لحق الفيتو، لم يعتمد القرار.

وحول بنود مشروع القرار

فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية: