بعد قرار الإفراج عنها.. "كتائب حزب الله" تنشر فيديو للصحفية الأمريكية المختطفة ببغداد

قالت كتائب ​حزب الله العراقية، ​اليوم الثلاثاء ​إنها ستُفرج عن الصحفية ⁠الأمريكية ​شيلي كيتلسون، مضيفة ​أنها يتعين عليها مغادرة العراق على الفور.

وعقب الإعلان عن الإفراج عن الصحفية الأمريكية، نشرت كتائب"حزب الله" ما أسمته بـ "اعترافات الصحفية الأمريكية "شيلي كيتلسون" التي اختطفت في بغداد.

وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، اختطفت الصحفية الأميركية، شيلي كيتلسون، في العاصمة العراقية بغداد، على يد مسلحين يرتدون الزي المدني.

وتقيم كيتلسون في بغداد، وتعمل مراسلة لموقع "المونيتور" الأميركي ووسائل إعلام أجنبية أخرى، وتتواجد منذ سنوات في العاصمة العراقية.

ووفقا لـ"المونيتور"، "تُعرف كيتلسون، وهي مواطنة أميركية قضت سنوات في إيطاليا وتقيم حاليا في روما، بتقاريرها الشجاعة من مناطق النزاع في أفغانستان والعراق وسوريا".

وخلال الأيام الماضية، حذرت السفارة الأميركية في بغداد المواطنين الأميركيين من البقاء في العراق، ودعتهم إلى مغادرة العراق بسبب ما أسمته "تهديدات تشكلها فصائل مسلحة موالية لإيران".