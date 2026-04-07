إصابات بهجوم مستوطنين على مسافر يطا جنوبي الخليل

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب، يوم الثلاثاء، مواطنان ومتضامنة أجنبية، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن مستوطنين من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين جنوبي الخليل، اعتدوا بالضرب على عائلة المواطن أحمد برغش الشواهين أثناء رعيها أغنامها في منطقة "واد الجوايا"، وعلى اثنين من المتضامنين الأجانب، ما أدى إلى إصابة الشقيقين حمزة وصدام الشواهين ومتضامنة أجنبية.

وأضاف أن طواقم إسعاف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى يطا الحكومي.

وتابع أن المستوطنين كسروا وسرقوا هاتف المواطن حمزة الشواهين، وسرقو هاتفي المتضامنة الأجنبية المصابة ومتضامن آخر.

المصدر / وكالات