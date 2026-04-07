بين الرصاص وهدير البحر.. يزن النَّحال يطفو بحلمه فوق الأمواج (صور)

من الرّضع إلى المُسنّين.. دواء مُحاصَر ووجع يتفاقم في غزة

حزب الله يبث مشاهد نوعية من استهداف قاعدة "زئيف" الإسرائيلية

الصحة العالميَّة: تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة حتى إشعار آخر

ترامب يهدّد بإبادة حضارة إيران بأكملها الليلة إذا لم تبرم اتفاقاً

أوتشا: نصف مليون بغزة يواجهون العطش مع نقص جهود الإغاثة

حماس: غزّة جزء من الأمة العربيّة وروابطنا مع دول الخليج متجذرة

إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم

تعليق إجلاء جرحى غزة عبر معبر رفح لليوم الثاني

بن غفير يهدد النجم المغربي زياش بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

إصابات بهجوم مستوطنين على مسافر يطا جنوبي الخليل

07 ابريل 2026 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب، يوم الثلاثاء، مواطنان ومتضامنة أجنبية، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن مستوطنين من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين جنوبي الخليل، اعتدوا بالضرب على عائلة المواطن أحمد برغش الشواهين أثناء رعيها أغنامها في منطقة "واد الجوايا"، وعلى اثنين من المتضامنين الأجانب، ما أدى إلى إصابة الشقيقين حمزة وصدام الشواهين ومتضامنة أجنبية.

وأضاف أن طواقم إسعاف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى يطا الحكومي.

وتابع أن المستوطنين كسروا وسرقوا هاتف المواطن حمزة الشواهين، وسرقو هاتفي المتضامنة الأجنبية المصابة ومتضامن آخر.

المصدر / وكالات
متعلقات

الأكثر قراءة