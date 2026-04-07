حماس: غزّة جزء من الأمة العربيّة وروابطنا مع دول الخليج متجذرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن غزة كجزء من الشعب الفلسطيني تحمل على الدوام مشاعر الحب والانتماء للأمة العربية الأصيلة الممتدة زمانًا ومكانًا.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية، إن "شعوب دول الخليج تأتي في قلب هذا الحب والانتماء"، مؤكدًا أن العلاقات مع هذه الشعوب تقوم على أسس من الدين والعرق والقومية، بما يعزز وحدة المصير العربي.

كما دعا إلى تعزيز قيم الحرية والكرامة في المنطقة، والتحرر من القوى التي تسعى للهيمنة على الأرض والثروات، مؤكدًا أن ذلك يشكل جزءًا من تطلعات الشعوب العربية.

وشدد قاسم على أن فلسطين ستبقى في قلب الأمة العربية، وأن نضال الشعب الفلسطيني مستمر حتى تحقيق الحرية، بالتوازي مع سعي الأمة نحو الاستقلال والنهضة.



