حزب الله يبث مشاهد نوعية من استهداف قاعدة "زئيف" الإسرائيلية

بث حزب الله، يوم الثلاثاء، مشاهد نوعية من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة زئيف التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عدة عمليات استهدفت فيها تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته على الحدود، ومستوطناته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى استهداف طائرة حربية ومروحيتَين معاديتَين، إلى جانب دبابة "ميركافا".

وفي أحدث العمليات، تصدى مجاهدو المقاومة عند الساعة الـ 06:30 (بتوقيت بيروت)، لطائرة حربية إسرائيليّة في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض - جوّ.

وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة إلى عددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف المجاهدون عند الـساعة 12:10 مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.

واستهدف المجاهدون عند الـ 11:55 تجمعات لآليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدتَي رشاف وبيت ليف بصليات صاروخية.

وبعد رصد قوة من "جيش" الاحتلال داخل أحد المنازل في بلدة البياضة، استهدفها مجاهدو المقاومة عند الـ 11:35 بصاروخٍ موجّه، محققين بذلك إصابات مؤكدة.

واستهدف المقاومون عند الـ 11:30 تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة الطيبة بصلية صاروخية، بعد استهدافهم عند الـ 11:15 دبّابة "ميركافا" في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية، محققين إصابة مباشرة.

وعند الـ 11:00، قصف المجاهدون تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة، بعد استهدافهم عند الـ 10:35 بنى تحتية تابعة لـ "جيش" الاحتلال في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخية.