ترامب يهدّد بإبادة حضارة إيران بأكملها الليلة إذا لم تبرم اتفاقاً

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تهديده لإيران قبيل انتهاء المهلة التي منحها لها للتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح".

وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم!".

وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، المهلة التي منحها ترامب لإيران لإبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة.

ومساء الاثنين، تراجع ترامب عن تخيير إيران بين الأمرين، محدّداً نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن.

وقال ترامب إن يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي".

وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا.

وهدد قائلاً: "لدينا خطة بفضل قوة جيشنا. كل جسر في إيران سيجري تدميره بحلول الساعة الثانية عشرة ليلة الغد، وكل محطة طاقة ستخرج عن الخدمة وتحترق وتفجر ولن تستخدم مرة أخرى أبداً. تدمير كامل قبل منتصف الليل، وسيحدث كل ذلك خلال 4 ساعات إذا أردنا. نحن لا نريد حدوث ذلك"، مضيفاً أنه قد يشارك في مساعدتهم في إعادة بناء بلدهم إذا وافقوا على عقد صفقة.

